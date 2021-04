Cna Cetus La Spezia, grazie a un accordo con l’ente certificatore Rina, è in grado di fornire a chi fosse interessato e avesse le caratteristiche richieste, il certificato (primo Audit) per la partecipazione al bando Zea (Zone Economiche Ambientali).

Il bando per le imprese delle Zea del ministero della Transazione Ecologica è stato prorogato al 14 maggio, ma i tempi restano strettissimi per via della necessaria documentazione.

“I certificati di qualità, quali l’ISO 14001, hanno un ruolo sempre più rilevante per la partecipazione ai bandi e l’accordo con il Rina, ente riconosciuto da Accredia, oltre a essere proficuo per la celerità, è vantaggioso anche in termini di costo per le imprese associate alla Cna”, si legge nella nota.

Le imprese interessate ad avere informazioni e assistenza nelle procedure di partecipazione al bando e, dunque, nelle certificazioni, possono contattare gli uffici di Cna Cetus La Spezia al tel. 0187 984273 e mail cetus@cnalaspezia.it.