Si svolgerà lunedì 26 aprile l’incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giacompedrone e i vertici di Anas per affrontare il tema del cantiere di Capo Noli e le proteste delle categorie economiche in vista dell’avvio dei lavori sull’Aurelia per la messa in sicurezza dell’area.

L’incontro è stato programmato dall’assessore regionale nell’ambito del tavolo tra il ministero dei Trasporti e i concessionari autostradali per programmare al meglio i lavori in corso sulla rete autostradale.

«La necessità di mettere in sicurezza il costone di Capo Noli è prioritaria – dice l’assessore – Ma è fondamentale tenere conto delle esigenze delle attività produttive, commerciali e turistiche, soprattutto in vista di una ripartenza così tanto auspicata. Per questo ho deciso di convocare Anas per rimodulare il cantiere come stiamo facendo con tutti gli altri cantieri autostradali».