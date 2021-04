Dopo una trattativa durata due giorni tra Fit Cisl e Uil Trasporti territoriali del ponente, la cooperativa entrante General Logistic e il committente Doreca (azienda all’ingrosso di bevande e alcolici, con depositi a Genova e a Sanremo), le associazioni sindacali hanno ottenuto per tutti gli addetti l’applicazione del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione, e l’assunzione a tempo indeterminato.

L’azienda subentrante, come comunica la nota sindacale, “aveva intenzione di applicare solo la retribuzione di quel contratto ma non la parte normativa: questo avrebbe comportato la perdita di diritti acquisiti e consolidati come ferie, malattia, infortuni e altro”.

“Fit e Uilt sono riusciti a garantire il passaggio dalla Jet Tracks alla General Logistic (CSI) di tutti i 30 lavoratori mantenendo il contratto logistica merci e salvaguardando i livelli di inquadramento”, sottolinea la nota.

Entro fine anno è in programma un nuovo appuntamento con Doreca e General Logistic per valutare la situazione e magari aggiungere migliorie attraverso un accordo di secondo livello.