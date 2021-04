Chiusura positiva, tranne che a Francoforte (-0,17%) per le principali Borse europee. Madrid segna +0,74%, Londra +0,71%, Parigi +0,4%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,11%, Ftse Mib -0,10%, Ftse Aim Italia +0,82%. Sempre intorno ai 100 punti lo spread Btp/Bund (attuale103 punti, variazione -1,45%, rendimento Btp 10 anni +0,77%, rendimento Bund 10 anni -0,26%.

Gli investitori più che allo stop temporaneo al vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti (in Europa la decisione dell’Ema è attesa per la prossima settimana), hanno guardato alle trimestrali a Wall Street, dove lo S&P 500 ha toccato nuovi record intraday e il bitcoin si e’ portato al massimo storico in attesa del debutto in Borsa di Coinbase. Brillante il settore bancario, con i risultati sopra le stime di Goldman Sachs e JPMorgan .

A Piazza Affari sono andati forte gli energetici che hanno conquistato le prime tre posizioni del Mib gli energetici, in scia al rally del petrolio (il Wti scadenza maggio sale del 4,43% a 62,86 dollari al barile, mentre il Brent giugno cresce del 4% a 66,23 dollari al barile). Tenaris segna +4,83%, spinta anche dal buy di Equita), Eni (+2,56%), Saipem (+2,06%).

Sul mercato valutario, poco mosso il cambio euro/dollaro pari a 1,196 (1,197 in apertura, dagli 1,192 di ieri sera), mentre l’euro passa di mano a 130,465 yen (130,346 all’avvio e 130,3 ieri). Il cambio dollaro/yen è a 109,011.