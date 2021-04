Chiusura incerta per le borse europee, al termine di una giornata priva di stimoli decisivi. Londra segna -0,38%, Parigi +0,06%, Francoforte+ 0,21%, Madrid -0,83%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,53%, Ftse Mib -0,60%, Ftse Aim Italia +0,26%. In ampliamento lo spread Btp/Bund, attestato sui 103 punti (variazione +3,18%, rendimento Btp 10 anni +0,73%, rendimento Bund 10 anni -0,30%).

A Piazza Affari brilla Buzzi (+1,44%) e accusa un netto ribasso Saipem (-3,02%) dopo avere ricevuto da Bank of America il cauto giudizio di “underperform” con target price a 0,9 euro.

Sul mercato valutario, l’euro vale 1,1885 dollari (1,189 in avvio e 1,19 alla vigilia) e 130,376 yen (130 in avvio e ieri), e il dollaro viene scambiato a 109,697 yen (109,44 e 109,25).

Poco mosso il petrolio, il contratto consegna maggio sul Wti sale dello 0,22% a 59,73 dollari al barile e quello consegna giugno sul Brent del Mare del Nord dello 0,14% a 63,29 dollari al barile.