Hanno chiuso in rialzo, tranne Milano, le Borse europee che guardano alle trimestrali e aspettano le decisioni della Federal Reserve e la presentazione dell'”American Families Plan” del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al Congresso. Londra segna +0,27%, Madrid +0,49%, Parigi +0, 53%, Francoforte +0,28%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,04%, Ftse Mib -0,06%, Ftse Aim Italia -0,34%. Poco mosso lo spread Btp/Bund, attestato su 106 punti (variazione-1,06%, rendimento Btp 10 anni+0,83%, rendimento Bund 10 anni-0,23%).

A frenare Piazza Affari è stata Saipem (-5,06%), dopo l’annuncio che non riuscirà a centrare i target 2021 a causa dello stop di un progetto in Mozambico con la francese Total. In testa al Mib si sono piazzati Tenaris (+3,36%), Banco Bpm (+2,75%), Bper (+2,24%), e Unicredit (+1,37%)

Sul mercato dei cambi, l’euro vale 1,2097 dollari (1,2077 ieri in chiusura) e 131,627 yen (131,06), quando il dollaro passa di mano a 108,795 yen (108,54).

In rialzo il prezzo del petrolio: il contratto consegna giugno sul Wti sale dell’1,75% a 64,04 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Brent del Mare del Nord dell’1,54% a 67,44 dollari al barile.