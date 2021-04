Borse europee in rialzo moderato, gli operatori sono cauti in attesa delle trimestrali, domani verranno rese note quelle di Goldman Sachs, Jp Morgan e Wells Fargo. Londra segna + 0,02%, Francoforte +0,17%, Parigi +0,36%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,59%, Ftse Mib +0,59%, Ftse Aim Italia +0,39%. In moderato aumento lo spread Btp/Bund, attestato su 105 punti (variazione +2,20%, rendimento Btp 10 anni+0,76%, rendimento Bund 10 anni-0,29%).

A Piazza Affari boom di Amplifon (+6,89%) grazie alla valutazione di S&P che alza l’outlook a stabile (da negativo). Realizzi su DiaSorin (-1,3%) dopo il rialzo del giorno precedente per le acquisizioni in Usa

Sul mercato valutario poco prima della chiusura l’euro è in rialzo a 1,192 contro il dollaro (da 1,1894). La divisa europea è stabile a 130,3 yen, mentre il rapporto dollaro/yen è a 109,23 (109,40).

Petrolio in rialzo, con Wti maggio a 60 dollari (+0,5%) e il Brent di giugno a 63,7 dollari (+0,6 per cento).