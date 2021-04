La Borsa di Milano ha aperto in cauto rialzo. L’indice Ftse Mib segnava un aumento dello 0,11% a 24.600 punti. Tra i titoli in evidenza Amplifon (+1,91%), Inwit (+1,8%) e Campari (+1,14%), in calo Tenaris (-1,49%).

Avvio di seduta in leggera crescita per le maggiori Borse europee. Francoforte guadagna lo 0,19%, Parigi lo 0,17% mentre Londra +0,34%.

Le Borse in Asia hanno chiuso caute, con Tokyo che chiude in parità (+0,07%).

Prezzo del petrolio sostanzialmente invariato. Il Wti americano con consegna a maggio segna 63,10 dollari al barile, in calo frazionale dello 0,08%, mentre il Brent europeo con consegna a giugno è a 66,61 dollari, in lieve rialzo dello 0,05%.

Nei cambi l’euro è poco mosso in avvio di giornata. La moneta unica segna 1,1975 dollari, con un calo minimo dello 0,04% rispetto alla chiusura di ieri sera. Stessa variazione nei confronti dello yen a 130,44.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 103 punti base, sostanzialmente invariato. Il rendimento è a +0,77%.