Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib guadagna lo 0,36% a 24.547 punti. Forti ribassi per Tenaris (-4,26%) e Stmicroelectronics (-4,12%). In rialzo A2a (+1,97%) e Atlantia (+1,51%).

Hanno aperto in positivo le principali Borse europee, da Francoforte (+0,22%) a 15.326 punti, a Parigi (+0,54%) a 6.341 punti e Londra (+0,64%) a 7.007 punti nei primi minuti di contrattazione.

Guadagnano per il secondo giorno i mercati asiatici, con gli investitori rassicurati dal piano di investimenti annunciato dal presidente Usa, Joe Biden. A Tokyo il Nikkei ha concluso a +0,2%.

Tra i dati macroeconomici di giornata, l’indice dei prezzi alla produzione della Spagna e la variazione del tasso di disoccupazione ad aprile in Germania, insieme all’indice dei prezzi al consumo, con la fiducia dei consumatori nell’Eurozona.

Partenza in rialzo per il prezzo del petrolio spinto dalla ripresa della domanda mondiale che annulla i timori per l’espandersi della pandemia in India. Il Wti del Texas sale dello 0,56% a 64,2 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord avanza dello 0,6% a 67,6 dollari.

Nei cambi apertura invariata per l’euro. La moneta unica passa di mano a 1,2126 dollari. In lieve rialzo l’euro-yen a 131,8115 (+0,09%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in lieve diminuzione a 105 punti base. Il rendimento sale a +0,83%.