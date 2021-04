Avvio di seduta leggero rialzo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib sale dello 0,11%. Guadagnano Pirelli (+1,87%), Banca Generali (+1,42%) e Stellantis (+1,41%). In calo Stmicroelectronics (-0,78%).

Mercati azionari europei con pochi spunti in avvio di giornata: Londra segna un aumento dello 0,31%, con Parigi in calo dello 0,07% e Francoforte in crescita dello 0,15%.

Mercati asiatici sopra la parità in chiusura dell’ultima giornata della settimana. Gli operatori che hanno guardato anche al Pil cinese del primo trimestre forte ma un po’ sotto alle stime. Di qualche frazione di punto in rialzo Tokyo, in aumento dello 0,5%.

Nei cambi euro poco mosso in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 1,1966 dollari a fronte della quotazione di 1,1973 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. L’euro yen scambia a 130,2715 (+0,1%).

Avvio di giornata senza sensibili variazioni per le quotazioni del petrolio. Il greggio Wti passa di mano a 63,84 dollari al barile a fronte dei 63,37 dollari di ieri sera ed anche il Brent è in rialzo frazionale dello 0,5% a 67,33 dollari al barile.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 101 punti base, in lieve aumento. Il rendimento è a +0,75%.