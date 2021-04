Sono 710 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 90.034 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 2.992, 184.131 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 5.458, in totale 1.060.223 da inizio emergenza.

Questo il dettaglio sui nuovi positivi che sono divisi per l’effettiva residenza della persona testata:

Imperia Asl 1: 148

Savona Asl 2: 175

Genova: 313 (di cui 302 in Asl 3 e 11 in Asl 4)

La Spezia Asl 5: 69

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5

Attualmente positive al Covid sono 7.723 persone (+345), di queste 719 (+9) sono in ospedale (di cui 71, tre in più, in terapia intensiva) e 6.559 in isolamento domiciliare (+174).

I guariti totali sono 78.422 (+355); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Dieci i decessi.

data decesso sesso età luogo decesso 1 25/01/2021 M 73 ASL4-Ospedale Sestri Levante 2 30/03/2021 F 83 ASL1-Ospedale Sanremo 3 30/03/2021 M 80 San Martino 4 30/03/2021 F 82 San Martino 5 30/03/2021 M 87 ASL2-Ospedale San Paolo 6 30/03/2021 F 83 ASL5-Ospedale Sarzana 7 31/03/2021 M 91 San Martino 8 31/03/2021 F 81 San Martino 9 31/03/2021 F 77 ASL5-Ospedale Sarzana 10 31/03/2021 F 72 ASL1-Ospedale Sanremo

Il numero dei morti è arrivato a 3.889.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 125 (-1), 9 in terapia intensiva (0)

Asl 2: 154 (+4), 15 in terapia intensiva (+2)

San Martino: 145 (-4), 22 in terapia intensiva (+1)

Galliera: 77 (+3), 4 in terapia intensiva (+1)

Ospedale Evangelico: 0 (0), 0 in terapia intensiva

Gaslini: 6 (+1), 1 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 72 (-1), 5 in terapia intensiva (-1)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (-1)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 57 (+1), 7 in terapia intensiva (0)

Asl 4 Lavagna: 0 (0)

Asl 4 Rapallo: 0 (-1), 0 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana: 81 (+6), 8 in terapia intensiva (0)

Asl 5 La Spezia: 2 (+2), 0 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 1.167 (+100)

Savona: 1.654 (+94)

Genova: 3.631 (+104)

La Spezia: 925 (+38)

Fuori regione: 115 (-3)

Altro o in fase di verifica: 231 (+12)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 7.331 (-68)

Asl 1: 1.982 (-86)

Asl 2: 1.678 (-23)

Asl 3: 2.455 (+40)

Asl 4: 458 (+22)

Asl 5: 758 (-21)

Dati vaccinazioni 1/04/2021 ore 16:00

375.880 Consegnati (fonte governativa) 303.324 Somministrati 81% Percentuale vaccini somministrati su consegnati

Template vaccinazioni – Per

Brand ASL e tipo Tipo vaccino 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e

MODERNA) 2-Vaccini a vettore virale

(ASTRAZENECA) Totale dosi

somministrate

dal 27/12/2020

ad oggi Di cui

somministrate

nelle ultime 24

ore Di cui

seconde

dosi (del

Totale) Totale dosi

somministrate

dal 27/12/2020

ad oggi Di cui

somministrate

nelle ultime

24 ore Di cui

seconde

dosi (del

Totale) A- ASL 1 33.291 998 12.723 9.964 355 1 B- ASL 2 46.388 677 18.941 8.485 885 0 C- AREA

METROPOLITANA ASL 3 68.683 4.008 25.992 18.730 1.423 2 EVANGELICO 6.070 163 2.835 335 0 0 GALLIERA 10.084 344 4.207 0 0 0 GASLINI 9.197 161 4.195 0 0 0 S.MARTINO 21.261 444 9.493 1.122 0 0 D- ASL 4 26.198 1.040 9.264 4.716 340 0 E- ASL 5 32.656 541 13.869 6.144 479 1 Totale 253.828 8.376 101.519 49.496 3.482 4