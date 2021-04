Autostrada dei Fiori informa che a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 23 aprile, è attiva un’agevolazione sul pedaggio autostradale per la tratta Pietra Ligure – Borghetto Santo Spirito.

A seguito della chiusura della rampa di svincolo in uscita al casello di Pietra Ligure per i veicoli provenienti da Savona, necessaria per permettere lavorazioni relative all’installazione delle barriere acustiche e al rifacimento dell’impianto di illuminazione dello svincolo, Autostrada dei Fiori dispone le seguenti agevolazioni:

per tutti i transiti provenienti da Est di Pietra Ligure e che usciranno a Borghetto Santo Spirito, è attiva una diminuzione sul pedaggio esentando dal pagamento i km dello svincolo di Borghetto e della carreggiata Borghetto-Pietra ligure ;

; per tutti i transiti con entrata a Borghetto Santo Spirito ed uscita a Pietra Ligure, gratuità totale del pedaggio con azzeramento totale di tutti i km della tratta percorsa.

L’agevolazione tariffaria in oggetto avrà validità fino alla riapertura del casello di Pietra Ligure, prevista per sabato 29 maggio.