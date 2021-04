In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, venerdì 2 aprile sulle antenne dei taxi genovesi comparirà un fiocco blu per richiamare l’attenzione dei cittadini sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Cooperativa Radio Taxi Genova aderisce alla campagna nazionale lanciata dall’associazione “Tutti taxi per amore” per ricordare una giornata speciale ed essere più vicini alle famiglie che vivono l’autismo.

«Un fiocco blu per ricordare un tema sempre presente nell’associazione Tutti taxi per amore-OdV, favorire l’inclusione sociale, tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti», dichiara Marco Salciccia, presidente di Tutti taxi per amore.

«Con questa iniziativa simbolica ancora una volta la nostra categoria professionale dà prova di sensibilità e spirito di solidarietà. Qualità che dimostriamo quotidianamente nel nostro lavoro accanto alle fasce più deboli, con servizi dedicati, mezzi attrezzati e formazione specifica dei nostri autisti – commenta Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova – I tassisti genovesi ci sono e hanno risposto come sempre con entusiasmo e partecipazione all’iniziativa dell’associazione Tutti taxi per amore».

Alla campagna “Un fiocco blu sui taxi italiani” aderiscono i tassisti di Roma, Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Genova, Trieste, Verona, Padova, Mestre, Bologna, Lucca, Firenze, Livorno, Fiumicino, Salerno, Cagliari, Bari, Brindisi, Lecce, Messina, Palermo, Catania, Trapani, Sassari.