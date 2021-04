Sabato 1° maggio Amt sarà in servizio a Genova e, da quest’anno, anche in tutto l’ambito metropolitano.

Per il servizio bus urbano sarà in vigore, come gli altri anni, un orario festivo dedicato, consultabile sul sito aziendale. La metropolitana sarà aperta dalle 6 (prima partenza da Brin e Brignole) alle 21 (ultima corsa da Brignole e Brignole).

Saranno aperti: l’ascensore Castelletto Levante dalle 7.10 alle 19.50, l’ascensore Montegalletto dalle 7.10 alle 19.50, la funicolare Zecca-Righi dalle 7.20 alle 13 e dalle 14.00 alle 20 e la cremagliera di Granarolo dalle 8 alle 13.20 e dalle 14.40 alle 21.

Novità invece per quanto riguarda il trasporto provinciale; quest’anno, per la prima volta, verrà effettuato il servizio di trasporto pubblico di linea. L’orario in vigore sarà quello festivo invernale. L’estensione della continuità del servizio di trasporto anche all’ambito metropolitano caratterizza l’integrazione dei servizi urbano ed extraurbano e rappresenta un segnale di attenzione verso le richieste del territorio, ancor più in questo particolare momento di riavvio e ripartenza.

La ferrovia Genova – Casella e Navebus osserveranno il consueto orario festivo.