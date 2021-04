Da oggi sulla app Amt è possibile acquistare i biglietti della ferrovia Genova-Casella. I titoli di viaggio disponibili sono i biglietti una corsa validi per una, due o tre zone.

Così, dopo la possibilità comunicata nei giorni scorsi, di consultare con la app i transiti dei treni in tempo reale grazie alla tecnologia del monitoraggio SiMon applicata alla ferrovia, da oggi anche l’acquisto dei titoli di viaggio viene semplificato. Questa opportunità vale ovviamente per i tanti pendolari che quotidianamente utilizzano il treno, ma anche per i turisti che potranno acquistare più facilmente i biglietti della ferrovia.

La funzione di acquisto è accessibile dalla app cliccando sulla sezione Biglietti/Biglietto con carta di credito, da qui, scorrendo la pagina, è possibile scegliere la tipologia di ticket da acquistare. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o scegliendo le piattaforme di acquisto di Google (GooglePay) e Apple (ApplePay).