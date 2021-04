È iniziato in questi giorni un intervento di pulizia straordinaria del fiume Centa, ad Albenga, che riguarderà il tratto compreso tra la variante dell’Aurelia e l’area Commerciale in Reg. Bagnoli.

Questi lavori fanno parte del progetto di “Manutenzione Rii Fossi e Canali” che l’amministrazione di Albenga ha finanziato con 104.179,76 euro e, ad aggiudicarsi la gara è stata da ditta Tracce società cooperativa di Finale Ligure che eseguirà l’intervento per un importo contrattuale di 73.335,51 euro.

In questi giorni è già stato effettuato l’accesso all’area con i mezzi da lavoro e la pulizia delle sette bocche di scarico con valvole clapet indispensabili per il corretto deflusso delle acque e per evitare ostruzioni e allagamenti dei rii e canali che confluiscono nel Centa.

L’intervento, nel suo complesso, prevede il taglio delle piante di basso, medio e alto fusto presenti all’interno dell’alveo. Lo sfalcio di erbe infestanti, vegetazione spontanea e canneti con la rimozione. Il trasporto in discarica di eventuali rifiuti (carta, plastica, vetri, lattine e rifiuti solidi vari) presenti in alveo.

Dopo l’intervento sul fiume Centa, si eseguirà la pulizia straordinaria di rio Ciambellino, rio Inferno, di un tratto del rio Avarenna e di un tratto del canale sito in Reg. Bagnoli.