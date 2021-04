La Protezione Civile Comunale di Albenga ha effettuato un intervento di aspirazione di acqua in terreni allagati in zona Regione Carenda Inferiore e disostruzione di un canale sotterraneo di conduzione di acque bianche ostruito da oggetti di materiale plastico.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: «Ringraziamo la squadra di Protezione Civile per la tempestività nell’intervento e colgo l’occasione per invitare le aziende agricole a un attento monitoraggio delle proprie attrezzature e dei materiali del loro ciclo produttivo che, come in questo caso, sono stati trascinati via dall’acqua ed hanno comportato l’ostruzione del tubo».

Per il sindaco Riccardo Tomatis: «L’intervento, che è durato tutto il pomeriggio, è stato reso ancor più difficile dall’arrivo della sera e della nuova perturbazione ed è stato fondamentale, anche a livello preventivo, per evitare ulteriori allagamenti che certamente si sarebbero verificati con le precipitazioni di oggi. La Protezione Civile è una delle eccellenze del nostro Comune e, premesso che si tratta di una grande squadra che lavora in maniera coordinata e nella quale è fondamentale l’apporto ci ciascuno, oggi vorrei sottolineare l’intervento del giovane volontario Ignazio Sanfratello che con grande professionalità e determinazione, ha dato un contributo fondamentale alla risoluzione del problema».