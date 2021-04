Torna visitabile, dopo lungo tempo di chiusura al pubblico, la Torre Civica di Albenga. Sull’edificio è stato necessario effettuare verifiche, studi e adeguamenti per renderla conforme alle normative vigenti e permetterne l’accesso al pubblico.

«La riapertura delle visite alla Torre Civica – dichiara l’assessore agli eventi Marta Gaia – è un grande traguardo per un’ amministrazione che sta puntando molto sulla valorizzazione del territorio ingauno a 360 gradi, dalla cultura all’outdoor, dal mare ai prodotti tipici. La fruizione al pubblico della Torre fa parte di un progetto più ampio a cura dell’architetto Maurizio Arnaldi che riguarda tutto Palazzo Vecchio e Battistero che porterà all’ accessibilità, anche alle persone con disabilità motoria, di molti spazi attualmente non fruibili, il piano terreno e lo stesso Battistero. Progetto che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi per poi essere attuato a lotti funzionali ottenute le autorizzazioni della soprintendenza.”

Il Palazzo Vecchio è la sede dell’antico Comune medioevale. L’edificio è stato liberato insieme al Battistero dalle moderne sovrastrutture che li avevano impropriamente unificati. Presenta sul lato verso la Cattedrale la Torre Civica con al pianterreno la Sala dei Consoli. Da questa si accede alla Loggia, visibile da Via Bernardo Ricci, in origine aperta e destinata alle adunanze del parlamento comunale, chiusa nel secolo XVI e usata sino all’Ottocento per le riunioni del Consiglio Comunale. All’ultimo piano della Torre è collocato il “campanone” che per secoli ha suonato e suona tuttora, alle ore 8 del mattino, per annunziare le adunanze del Consiglio Comunale. Dall’alto della Torre si apre una straordinaria vista sul centro storico, dalla piana sino al mare.

La Torre Civica riaprirà a partire da lunedì e sarà visitabile tutti i giorni (da lunedì a venerdì) previa prenotazione e su tre turni (alle ore 10,00 – 11,00 – 12,00) per gruppi di massimo 15 persone.

A partire da metà maggio l’orario si amplierà con apertura anche nel finesettimana con le stesse modalità (prenotazione obbligatoria e gruppi di massimo 15 persone).

Biglietto 5 euro, acquistabile allo Iat che si trova nella Sala dei Consoli all’interno della stessa Torre Civica e che comprende la biglietteria unificata di tre musei (Magiche Trasparenze, Navale Romano e Centro Multimediale) e siti archeologici.

Per info contattare l’ ufficio Iat:

‭0182 571443

335.5366406 – iat@comune.albenga.sv.it