Una convenzione tra Amiu Genova e Istituto Ligure del Consumo consentirà ai cittadini di essere maggiormente informati sulle modalità di conferimento dei flaconi di plastica negli ecocompattatori sparsi in città.

Nei pressi delle macchine “mangia-plastica” i volontari formati da Amiu informeranno le persone sulla raccolta differenziata. Capita, nonostante le istruzioni, che i conferimenti non siano del tutto corretti e l’aiuto di una persona può essere determinante.

«Più si riducono i rifiuti indifferenziati meglio è – afferma il presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione – avere un gruppo di persone che diano indicazioni ai cittadini è fondamentale. Andremo avanti con collaborazioni di questo tipo».

Gli incentivi dell’iniziativa “PlasTiPremia” rappresentano la chiave del successo di questa iniziativa partita nel 2020. Furio Truzzi, presidente dell’Istituto Ligure del Consumo, spiega: «Il progetto vive di numeri. Ormai siamo intorno a 25 mila bottiglie giornaliere conferite. Tenendo conto che il peso di una bottiglia è di 25-30 grammi, si fa presto a fare i conti. Il principio chi meno inquina meno paga è premiante, tanto che vogliamo portare questo progetto all’attenzione del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che vorremmo invitare a giugno. Grazie a PlasTiPremia la raccolta delle bottiglie nelle campane si è dimezzata ed è un bene perché di sicuro il rifiuto qui è più “pulito”».

L’Istituto Ligure per il Consumo riunisce tutte le otto associazioni dei consumatori: Adiconsum, Assoutenti, Adoc, La Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore. Tra le altre attività ha lo scopo di promuovere iniziative ambientali come: la prevenzione dei rifiuti, l’economia circolare e la riduzione degli sprechi.

Truzzi anticipa che gli incentivi amplieranno il loro raggio d’azione: «Previsti biglietti Amt omaggio, minuti gratis per il servizio di scooter elettrici Mimoto, ma quando si potrà tornare a fare sport nelle palestre, per esempio, ci sarà modo di scegliere una scontistica anche per questo tipo di circuito».

L’assessore regionale alla Tutela dei consumatori Simona Ferro sottolinea: «Speriamo di allargare sempre di più queste premialità, aiutando il commercio di vicinato, lo sport e anche il mondo della cultura».

Genova è al primo posto tra le città per numero di ecocompattatori sul territorio comunale. «Abbiamo sperimentato che se il cittadino è coinvolto con gli incentivi si attiva e si sente protagonista di aiutare la propria città», aggiunge l’assessore all’Ambiente Comune di Genova Matteo Campora.