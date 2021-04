Abb sta cercando un ingegnere per la classificazione dei prodotti da inserire nelle sue attività di automazione dei processi.

Il candidato selezionato sarà responsabile in generale della creazione e del mantenimento dei processi per la classificazione dei prodotti e dell’esecuzione del lavoro di classificazione dei prodotti. Si collegherà con altre aree come Scm/ Ingegneria del prodotto / Vendite / R & S per eseguire con successo le attività.

Sede di lavoro: Genova.

L’inserzione è stata pubblicata in LinkedIn il giorno 29-03-2021. Per maggiori informazioni e per candidarsi clicca qui.