Il sottosegretario di Stato al ministero della Salute Andrea Costa, in visita in Liguria, ha confermato che entro il 5 maggio in Italia arriveranno 5 milioni di dosi di vaccino, mentre entro la fine del prossimo mese saranno 15 i milioni previsti.

«Questa settimana – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – si apre con una Liguria che arriva da 76 mila vaccinazioni a settimana a fronte delle 53-54 mila previste dal piano Figliuolo. Dovremmo salire a 80 mila. La conferma dell’arrivo di nuove dosi ci conforta. Oltre agli hub vaccinali possiamo allargare la platea di medici o farmacisti».

Durante la visita del sottosegretario Costa, Toti ha intavolato anche un discorso sul piano di rigenerazione della sanità ligure. A livello nazionale sono previsti 19 miliardi da investire nel settore: «Ragioniamo su un piano di smaltimento delle liste di attesa e il rientro delle fughe sanitarie, oltre che ripensare gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte e un miglior utilizzo di quello di Rapallo».

«Il Covid ci ha insegnato che sicuramente occorre investire nella medicina del territorio – afferma Costa – nella formazione del personale».

Il sottosegretario ha anche fatto sapere che per i medici ritirati che si sono resi disponibili per vaccinare non ci sarà la sospensione della pensione: «Presenteremo un emendamento che risolverà il problema normativo nei prossimi giorni. Inoltre mi auguro che lo scudo penale sarà ampliato a tutto il personale medico».

Con la giornata di oggi e le riaperture secondo Costa inizia «una fase nuova nel nostro paese. Cercheremo di dare maggiori certezze alle fiere e ad altre realtà che hanno bisogno di date. A metà maggio, a seconda di come andranno i dati sui contagi, faremo ulteriori approfondimenti».

Per quanto riguarda il pass tra regioni (che riguarda solo chi si sposta non per comprovate motivazioni anche lavorative e che prevede o un tampone negativo nelle ultime 48 ore, o la vaccinazione entro i precedenti 6 mesi o la guarigione dal covid nello stesso lasso di tempo) Costa auspica che presto venga sostituito il pass cartaceo con qualcosa di digitale (tipo la tessera sanitaria).