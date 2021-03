Virgin Voyages è alla ricerca di una risorsa di grande talento che abbia passione per le persone, per le politiche HR e per le procedure. Il direttore People & Culture opererà secondo i principi aziendali e guiderà l’equipaggio coinvolgendolo. Sarà responsabile anche dell’implementazione strategica dei processi e delle procedure P&C di bordo in tutti i reparti, in materie quali relazioni con i dipendenti, formazione e sviluppo, coaching, consulenza e formazione alla leadership.

Questa risorsa dovrà essere in grado di gestire con successo il personale di una nave da crociere. La sua attenzione ai dettagli e la mentalità di empowerment dovrà permettergli di lavorare da solo e come parte di una squadra.

Requisiti

Esperienza minima di 5 anni come responsabile delle risorse umane a bordo di una nave da crociera o all’interno di una grande organizzazione.

Esperienza minima di 3 anni nelle relazioni con i dipendenti nell’indagine, nella negoziazione e nella risoluzione di reclami e conflitti, preferibilmente in un ambiente multiculturale e diversificato.

Laurea BA o equivalente in Risorse umane o Cipd o equivalente qualificato.

Vasta esperienza nelle relazioni con i dipendenti e coaching/guida per i membri senior del personale.

Comprovata capacità di relazione insieme a capacità di risoluzione dei conflitti, consulenza, mediazione e motivazione.

Competenze organizzative e capacità di far rispettare le linee guida in ​​un ambiente dinamico ed esigente.

Possesso di tutti i certificati come richiesto dal codice STCW per questa posizione.

Buona padronanza della lingua inglese.

Forti capacità analitiche e di comunicazione scritta.

Tatto, efficacia e autorevolezza con l’equipaggio, i marinai e i capi dipartimento/divisione, sia one to one che in gruppo.

Efficacia nel costruire relazioni a tutti i livelli e capacità di problem solving.

Per ottenere maggiori informazioni e per candidarsi collegarsi a questo link:

L’inserzione è stata pubblicata in LinkedIn il 27 marzo 2021