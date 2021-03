«Questo sarà un fine settimana di grande lavoro per l’allestimento della campagna vaccinale con l’hub della Fiera del Mare e l’entrata in funzione delle farmacie. A questo proposito domenica forniremo l’elenco dei primi centri a disposizione dei cittadini. Poi è prevista la partenza di un secondo hub su Genova e a seguire alla Spezia, a Savona e a Imperia per arrivare a 12 mila vaccini previsti al giorno».

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ieri, nel punto serale sul Covid.

«Il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità colloca la Liguria in fascia gialla – ha detto Toti – ma occorre essere prudenti perché anche da noi ci sono situazioni complesse, come a Savona dove vi è una crescita dell’incidenza del virus da tenere sotto controllo. Pertanto servono misure restrittive che ho concordato con la sindaca Caprioglio che sta per emanare un’ordinanza con il blocco dell’asporto al bar alle 16 per evitare assembramenti e eventuali ulteriori misure nel fine settimana di Pasqua».

«Al momento – ha continuato Toti – siamo a 487 nuovi positivi, in linea con il resto della settimana, ma con 115 solo a Savona che presenta una tendenza al rialzo che continua. Abbiamo un aumento degli ospedalizzati che si concentra soprattutto nella Asl 2 savonese con 8 ospedalizzati in più sui 18 complessivi su tutta la regione. 67 le terapie intensive, in crescita, anche se restiamo a cavallo del 30% dei posti Covid occupati e sotto al 40% rispetto all’area medica generale. Sei nuovi decessi a testimonianza di come la campagna vaccinale stia andando bene e abbia contribuito al calo della mortalità sugli ultra 80enni».

«La somministrazione dei vaccini è superiore all’80% sul consegnato. Segno che c’è stata un’accelerazione: sono stati 8740 i vaccini fatti ieri, e solo i medici di medicina generale ne hanno somministrato fino a stasera 3.800. Due dati che parlano dell’aumento della campagna vaccinale, sia sulla tipologia freeze, sia cold. Questo significa che arriveremo con l’hub e con le farmacie a somministrare 11.500 vaccini, ad un passo dall’obiettivo indicato dal governo di 13 mila».