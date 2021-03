«Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha ribadito l’assoluta sicurezza dei vaccini AstraZeneca e oggi cominceranno in Liguria, come da programma, le vaccinazioni da parte dei medici di medicina generale alle persone “fragili” fino a 69 anni e ad alcune categorie individuate come prioritarie a livello nazionale. Gli ultra 80enni – come sapete – sono già in corso di vaccinazione da parte del nostro sistema sanitario. La mia raccomandazione è di continuare ad avere fiducia sull’attenzione, la cura e la preparazione dei nostri scienziati che hanno autorizzato i vaccini. Non c’è nulla da temere».

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, sulle prossime tappe della campagna vaccinale in Liguria.

Rispetto ai dati sui vaccini, «avevamo definito il nostro obiettivo a circa 20 mila vaccinazioni a settimana – prosegue Toti – Martedì daremo i dati precisi ma siamo probabilmente a circa 30 mila vaccinazioni settimanali, solo con Pfizer e Moderna. Questo significa che la campagna sta proseguendo e la Liguria rimane una delle regioni che ha più cittadini vaccinati sul numero di abitanti».

Da oggi alla somministrazione giornaliera di circa 5 mila a mrna, cioè Pfizer e Moderna, si aggiungeranno i vaccini somministrati dai medici di medicina generale: «questo ci permetterà di arrivare a 45 mila vaccinazioni settimanali. Se questo numero verrà confermato anche sul lato della consegne, credo che tra marzo e aprile riusciremo a mettere in sicurezza un pezzo davvero importante della nostra popolazione».

Il presidente Toti ha infine ricordato che «da oggi anche i medici di medicina generale inizieranno a vaccinare i loro assistiti, nelle 23 sedi vaccinali messe a disposizione dalle Asl su tutto il territorio. Inoltre nel corso della prossima settimana, il 17 marzo, inizieranno anche le prenotazioni per i cittadini tra 79 e75 anni. Per la loro vaccinazione stiamo lavorando per attivare due importanti hub per esempio su Genova, alla Fiera del Mare e ai Magazzini del Cotone».