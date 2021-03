Resta sospesa anche in Liguria la somministrazione del vaccino AstraZeneca nell’attesa che gli esperti dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) concludano le opportune valutazioni riguardo all’utilizzo del vaccino, che dovrebbero arrivare giovedì 18 marzo.

La Regione invita le persone in possesso di prenotazione attraverso il canale dei medici di medicina generale, per le giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo, a non recarsi all’appuntamento. Non appena possibile verranno date indicazioni per il recupero dei turni.

Anche l’inizio delle prenotazioni per la fascia di età 75-79 anni, con impiego di vaccino AstraZeneca, previste a partire da giovedì 17 marzo, restano temporaneamente sospese.

Proseguono invece regolarmente le vaccinazioni con i vaccini Pfizer e Moderna, per gli over 80 e gli appartenenti alle categorie degli ultravulnerabili, questi ultimi verranno contattati dalle Aziende sociosanitarie territorialmente competenti.