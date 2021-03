Si è conclusa la dodicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Vicini a chi ha bisogno per un domani più sereno”, che ha visto premiate 231 organizzazioni non profit (di cui 6 in Liguria, 5 a Genova, 1 a La Spezia) tra le oltre 1500 che hanno preso parte all’iniziativa.

Grazie a questo progetto, UniCredit mette a disposizione 200mila euro del fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare.

Queste le organizzazioni non profit premiate in Liguria:

Associazione “La Dimora Accogliente” Odv – Genova

Associazione San Marcellino Onlus – Genova

L’Abbraccio di Don Orione – Casa di Quezzi – Genova

La Band Degli Orsi- Genova

Gruppo Missionario Francescano Zambia 2000 – Genova

Angsa La Spezia Odv – La Spezia

La classifica completa è disponibile su questo sito