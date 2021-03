Tpl Linea informa che, a causa dello sciopero indetto dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per la giornata di venerdì 26 marzo i servizi dell’azienda potranno subire riduzioni da inizio servizio, alle 5, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 fino a fine servizio.

Ripercussioni previste anche per il trasporto scolastico: i servizi di scuolabus per le medie potrebbero non essere erogati nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30.

Saranno garantire le fasce orario di maggiore flusso e necessità, tuttavia non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato.