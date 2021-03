«In Liguria arriveranno circa 25 mila vaccini, corrispondono a circa il 2,5-2,7% della popolazione che è il riparto medio per la nostra regione».

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della conferenza stampa della Genova Smart Week a proposito delle dichiarazioni del generale Figliuolo, per cui «entro le prossime 24 ore circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle Regioni». «21 mila vaccini – ha precisato il governatore – li abbiamo già messi in programmazione, verranno fatti all’hub della Fiera e consentiranno l’apertura di altre due collaborazioni con strutture private che annunceremo nelle prossime ore».

Il piano della Regione Liguria prevede di arrivare almeno a 65-70 mila vaccini alla settimana, che significherebbe il 90% di vaccini somministrati. «Al momento siamo all’88% di vaccini di tipo freeze, ossia Pfizer e Moderna, ma questa settimana con l’aiuto dei medici di famiglia che sono partiti a pieno regime dovremmo arrivare a percentuali importanti anche di AstraZeneca».

Toti è ottimista sulla graduale riapertura di attività in settori fortemente penalizzati nell’ultimo anno: «Ce lo diranno i dati epidemiologici se potremo riaprire il Paese dopo Pasqua, ma saranno molte decine di migliaia in più i cittadini vaccinati, inoltre, andando verso la stagione buona, il Covid mollerà la presa. Credo che il Paese sia stremato, avevo chiesto al governo una diversa modulazione delle chiusure su base locale, ma è stato prudenzialmente usato il metodo utilizzato durante l’anno. Va bene, ma dopo Pasqua bisogna fare attenzione e mettere testa su come riaprire questo Paese. Non solo la scuola, ma anche i musei, i teatri, la somministrazione e tutti gli altri settori pesantemente colpiti».