Santagata 1907, storico oleificio ligure, investe nell’aceto balsamico rilevando il 20% di VR Aceti, azienda modenese leader nella produzione e distribuzione di aceto balsamico classico e biologico.

L’investimento punta a rafforzare la sinergia tra due aziende con prodotti di alta qualità complementari – rivolti all’industria alimentare e al mercato consumer – e con un profilo internazionale.

Santagata 1907 e VR Aceti, entrambe da tempo impegnate nella promozione e distribuzione a livello internazionale del prodotto made in Italy di qualità e nella promozione di una cultura alimentare autentica e salutare, con questa unione puntano a consolidare la propria presenza nei mercati internazionali.

«Siamo molto soddisfatti dell’entrata del Gruppo Santagata nel capitale sociale di VR Aceti in quanto pensiamo che il loro know-how commerciale possa creare un’ottima sinergia», spiegano Giorgio Regnani e Nicolò Verrini, titolari di VR Aceti srl, in una nota congiunta.

Per Cristina Santagata, amministratore delegato di Santagata 1907 e di Raineri, «questo investimento rientra nei piani strategici di sviluppo della nostra azienda, in coerenza con il nostro percorso imprenditoriale, da sempre orientato all’innovazione e alla ricerca dell’alta qualità dei prodotti».

Le aziende

Santagata è stata fondata in Liguria nel 1907 da Giovanni Battista Santagata, oggi è gestita da Cristina e Federico, quinta generazione della famiglia Santagata. L’attività si distingue in due aree: la selezione e commercializzazione del prodotto sfuso creato appositamente per importanti brand nazionali e internazionali, e la selezione e commercializzazione del prodotto confezionato destinato al consumatore finale, a marchio Santagata e Frantoio Portofino. L’azienda distribuisce i suoi prodotti in oltre 40 Paesi del mondo e possiede il 27% del capitale di Raineri spa, altra azienda storica dell’olio in Liguria.

VR Aceti srl produce e commercializza aceto balsamico a marchio Re Modena nelle due linee: classica e biologica. Il prodotto è realizzato con uve di Lambrusco e Trebbiano coltivate nei vigneti di proprietà dell’azienda. Nelle fasi del processo produttivo vengono usate moderne tecnologie nel totale rispetto della tradizione per ottenere un prodotto naturalmente denso che segua l’antica ricetta di famiglia. Negli aceti VR non vengono utilizzati coloranti né addensanti. Tutto il processo produttivo dalla lavorazione delle materie prime all’imbottigliamento è garantito da organismi di controllo e certificazione.