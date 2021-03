Nasce a Santa Margherita Ligure il Riva Society Tigullio, club non profit di storici, conservatori, promotori o armatori di scafi originali Riva d’epoca.

L’associazione, recentemente costituitasi, ha sede nello storico “Barracuda”, il ristorante del Grand Hotel Miramare, dai cui pontili partivano, negli anni ‘50, corsi di sci nautico su Riva Florida e Super Florida, frequentati dal jet-set internazionale.

Una cornice paesaggistica e mondana così forte da aver dato ampia eco, nel mondo, al termine di “dolcevita”, un’atmosfera che oggi è importante rivalorizzare anche quale strategia d’immagine per il territorio.

Ma non solo: il Riva Society Tigullio, che è chapter territoriale del Riva Historical Society RHS, è il primo ad essere fondato in Liguria ed è anche il primo sul mare, tra tutti i Riva Society d’Italia.

Gli obiettivi associativi sono precisi: la conservazione degli scafi Riva e della loro storia (con particolare attenzione a quelli d’epoca), del patrimonio tecnico e culturale che essi rappresentano nella nautica italiana ed internazionale, la promozione e la raccolta di studi e ricerche, l’incoraggiamento al restauro conservativo nel rispetto dei criteri originali, la promozione e la realizzazione di raduni di imbarcazioni Riva e del mondo Riva, di incontri Sociali, oltre ad attività di diporto agonistico/sportivo.

I soci fondatori, oltre al Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, sono sei professionisti liguri e lombardi, tutti accomunati da una grande conoscenza del mondo Riva e dall’amore per il territorio del Tigullio. Potranno essere ammessi al Club anche soci ordinari e soci onorari.

Presidente del consiglio direttivo è stato nominato Luigi Spaggiari, storico membro dell’organizzazione internazionale e già Presidente di Riva Society Italia, un vero esperto in materia: «Si aspettava da tempo un’occasione come questa, assolutamente unica per competenze tra i Soci, che ha peraltro trovato nello storico ristorante Barracuda la sua sede naturale».

Tra i programmi del club il primo evento di grande visibilità sarà l’organizzazione del “3° Tributo a Carlo Riva”, ipotizzato a fine maggio 2021, che riproporrà i raduni di grande successo, con partecipazione nazionale e internazionale, svoltisi proprio in quest’area nel 2015 e nel 2017.

L’associazione, che nasce anche con il plauso del Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure e Portofino, presenterà a breve il proprio calendario eventi al Comune di Santa Margherita Ligure per un auspicato patrocinio.