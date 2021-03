Le tariffe restano pressoché invariate rispetto al 2020, Recco è uno dei primi Comuni che si è adeguato alle richieste di Arera (l’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente).

«Nonostante sia stato fatto l’adeguamento delle tariffe sulla base di quanto disposto da Arera – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – queste restano sostanzialmente invariate, anzi alcune diminuiranno leggermente. Questo è il frutto di un’attenta gestione sia da parte del Servizio Tributi sia di quello dell’Ambiente per il quale ringrazio l’assessore Edvige Fanin».

Due le delibere che saranno discusse nel corso del prossimo consiglio comunale: la presa d’atto del piano economico finanziario Tari e le agevolazioni sulla Tari per le utenze non domestiche e per le famiglie disagiate.

«Anche la tassa sui rifiuti – aggiunge Gandolfo – si allinea ai provvedimenti già varati dall’amministrazione comunale in questo momento di grave incertezza. Lo sconto sulla Tari era stata una delle misure introdotte nel 2020 in relazione all’emergenza sanitaria, per dare aiuto alle attività imprenditoriali e ai cittadini in difficoltà. Siamo tra i primi comuni che anche quest’anno deliberano la possibilità di sgravi sulle tariffe del servizio di raccolta dei rifiuti».

Per le utenze non domestiche che tra gennaio e giugno 2021 avranno un calo del fatturato del 30%, rispetto allo stesso periodo del 2019, la riduzione della parte variabile della tariffa Tari sarà del 25%. Inoltre è prevista la riduzione del 50% della parte variabile delle tariffe Tari per le famiglie economicamente svantaggiate, con un Isee non superiore a 16.700 euro.

Gli sconti saranno applicati purché imprenditori e famiglie richiedano l’agevolazione entro il termine del 5 novembre 2021, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Settore Servizi per le entrate. Per tutte le altre utenze le tariffe restano pressoché invariate rispetto a quelle determinate nel 2020.