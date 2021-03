Sono 76 le offerte pervenute al Comune di Rapallo in risposta al bando di gara per il completamento del primo stralcio e la realizzazione del secondo stralcio del primo lotto della realizzazione della copertura sul torrente San Francesco, opera strategica per la messa in sicurezza stradale e per la mitigazione del rischio idraulico.

È scaduto oggi, 5 marzo 2021, il termine di invio delle offerte, alle ore 13.00.

Lunedì prossimo, 8 marzo, è prevista l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.