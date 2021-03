La giunta di Rapallo ha approvato in via definitiva il progetto esecutivo di risanamento di un muro di sostegno e della relativa protezione stradale in località Sant’Andrea di Foggia.

Il progetto, redatto a seguito di minuziose indagini tecniche e geologiche, prevede un investimento di 210 mila euro.

Queste risorse saranno finalizzate alla realizzazione di una paratia di micropali e tiranti a ridosso della sommità del muro, allo scopo di sgravarlo dalla spinta dovuta al manto stradale sovrastante. È prevista inoltre la ricostruzione della scala di accesso al passo comunale e la sostituzione dell’attuale ringhiera a bordo strada con un “guard rail”.