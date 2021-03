La Regione Liguria ha stanziato circa 350 mila euro per interventi di pulizia, sicurezza e accessibilità per le spiagge libere e i pontili di 14 comuni.

I comuni sono Sestri Levante (80 mila euro), Cogoleto (18 mila euro), Finale Ligure (20 mila euro), Porto Venere (21 mila euro), Bordighera (9 mila euro), Imperia (oltre 52 mila euro), Lavagna (20 mila euro), Arenzano (43mila euro), Chiavari (circa 3 mila euro), Ventimiglia (37 mila euro), Santo Stefano al Mare (12 mila euro), Albisola Superiore (circa 3500 euro), Riva Ligure (9 mila euro), Camogli (15 mila euro).

«Si tratta di fondi regionali attesi e importanti – spiega l’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola – che permettono ai comuni interventi preziosi sulle spiagge libere per migliore pulizia, sicurezza, anche in termini di personale per il controllo, e di fruibilità. In particolare, vogliamo consentire sempre di più le persone con disabilità e difficoltà motorie a vivere le spiagge in maniera piena e adeguata. Inoltre come è già accaduto l’anno scorso, è nostra intenzione dare ai Comuni la massima libertà di utilizzo dei fondi, in base anche alle necessità legate alla gestione della sicurezza nelle spiagge a causa dell’emergenza Coronavirus».