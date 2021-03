Dall’ 1 marzo 2021 Psa Genova è stato ufficialmente nominato partner del Groupement Fer (GF), garantendo all’associazione spedizionieristica svizzera l’unica connessione diretta tra il Porto di Genova e Basilea (Frenkendorf). Ciò rappresenta un importante punto di svolta per il prodotto offerto da Psa Genova: dopo due anni dall’inizio delle operazioni, il “Mittelmeerzug” è diventato un’opzione solida per i caricatori e ricevitori svizzeri, collegandoli direttamente alle rotte Mediterranee.

Confrontato alle rotte via Nord Europa, il servizio riduce il transito marittimo necessario per raggiungere il Middle East e il Far East, contribuendo sensibilmente alla riduzione delle emissioni di CO2. Il treno accetta contenitori High Cube e carichi pericolosi.

Da dicembre 2020 Psa ha istituito una propria rappresentanza commerciale in Svizzera (Basilea), volendo offrire un migliore contatto locale ai clienti esistenti e potenziali.