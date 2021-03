“La gestione della campagna di vaccinazione nella nostra Regione sta proseguendo con ritardi e criticità. È necessario uno sforzo comune per dare un cambio di passo e una discussione per migliorarne l’impatto e la risposta durante le prossime settimane. È una sfida decisiva per il futuro. Per questo abbiamo depositato la richiesta di un consiglio straordinario urgente sul piano vaccinale della Regione Liguria per affrontare la questione, con proposte e iniziative concrete”.

Lo dichiarano i capigruppo dell’opposizione Ferruccio Sansa (Lista Sansa), Luca Garibaldi (PD-Articolo Uno), Fabio Tosi (Movimento Cinque Stelle) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa), a seguito del deposito della richiesta di un consiglio straordinario, a firma di tutti i consiglieri di opposizione. Il consiglio dovrà essere convocato entro i prossimi dieci giorni.

“La nostra Regione, dagli ultimi dati, risulta tra quelle più in ritardo nella somministrazione dei vaccini (con quasi il 40% di dosi giacenti) e l’organizzazione delle varie fasi continua a non essere ottimale – spiegano in una nota congiunta – La situazione è complessa e condizionata da un quadro difficile, ma altre Regioni da tempo si stanno dotando di tutti gli strumenti per poter rafforzare la campagna, per renderla più tempestiva e capillare”.

“Mentre in questi giorni si registrano in Liguria casi di prenotazione degli over 80 durante l’estate, nel Lazio cominciano già a vaccinare i soggetti fragili, per fare un esempio. Ma anche sulla campagna di vaccinazione degli insegnanti, rispetto ad altre realtà siamo molto più indietro, così come per il coinvolgimento dei medici di medicina generale e del territorio”.

“Per questo occorre mettere in campo tutte le iniziative per rafforzare la campagna vaccinale regionale: personale, sede, dati, trasporti, organizzazione territoriale, chiarezza sulle categorie prioritarie e una strategia regionale chiara. Il Consiglio Straordinario sulla campagna di vaccinazione è necessario per discutere su come migliorare il Piano”, concludono i capigruppo dell’opposizione.