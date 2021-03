«Tecnologico, smart e innovativo. Si presenta così il progetto “OliOliva Digitale”, condiviso da Regione Liguria e nato dalle idee di rilancio della Camera di Commercio Riviere di Liguria (attraverso l’Azienda Speciale Riviere di Liguria), per favorire una piazza online di contatti e relazioni che supporti concretamente le eccellenze agroalimentari a partire dall’olio extravergine sino a incentivare la conoscenza approfondita del territorio di riferimento». Lo ha annunciato il vicepresidente e assessore regionale all’Agricoltura, Promozione e Marketing Territoriale Alessandro Piana intervenuto oggi all’incontro online di OliOliva Digitale, che si dovrebbe realizzare entro giugno, per dare continuità a un evento trainante a livello locale e nazionale.

OliOliva non sarà solo digitale, pandemia permettendo la manifestazione in autunno dovrebbe tornare nelle piazze e nelle strade di Imperia. Negli anni scorsi OliOliva ha coinvolto centinaia di produttori e animato il territorio con stand commerciali, padiglioni istituzionali, laboratori di cucina, giochi e divertimenti per bambini, mostre, workshop e visite guidate.

Spiega Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che organizza Olioliva: «Abbiamo avuto un proficuo incontro con associazioni di categoria e Regione e tutti hanno condiviso l’idea di portare OliOliva anche in digitale e quindi in rete e le associazioni di categoria si sono impegnate a lavorare al progetto. Fermi restando i problemi legati alla pandemia, abbiamo riaffermato l’intenzione dell’ente camerale di non rendere OliOliva solo digitale, ma recuperare l’evento che lo scorso anno non si è potuto fare e le date per l’edizione 2021 sono il 5, 6 e 7 novembre».