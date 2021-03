Nashi Argan sbarca in Liguria, aprendo a Genova il 12esimo concept store della linea di cosmetici professionali per corpo e capelli.

Il negozio ha aperto i battenti sabato 13 marzo, in via XX Settembre.

Nashi Argan è un marchio Landoll. Nasce 55 anni fa e tratta prodotti professionali, principalmente per i capelli. Circa l’80% delle vendite passa per il canale professionale dei saloni di bellezza e dei parrucchieri, ma dal 2014 l’azienda inizia a mettere a punto un progetto per la nascita di punti vendita del marchio in Italia. Dopo aver studiato il format ideale, nascono i primi concept store a Milano, Torino, Parma, Bergamo (Oriocenter), Firenze, Roma. Proprio nella capitale la recente apertura, a novembre 2020, del punto vendita nel nuovo centro commerciale Maximo.

A convincere l’azienda ad aprire i nuovi punti vendita nelle principali città italiane sono state soprattutto le clienti, che manifestavano spesso l’esigenza di trovare i prodotti del marchio. L’impronta commerciale di Nashi resta comunque ancora fortemente improntata sul canale b2b.

Fino al 21 marzo è possibile iscriversi all’inaugurazione del concept store e ricevere un omaggio cliccando qui.