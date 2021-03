È nato a fine dicembre scorso con un investimento di 100 mila euro, una grande fiducia nel valore della filiera alimentare ligure e l’utilizzo spinto delle nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione BottegaLigure.it, operatore misto digitale/tradizionale. Il modello di attività di questa start up è originale: BottegaLigure.it è un esempio di e-commerce e food delivery in grado di gestire tutto il processo logistico e commerciale, dalla produzione alla consegna, in modo agile e integrato.

Uffici, laboratorio e magazzino hanno sede a Cogoleto. Già tre le nuove figure assunte in soli quattro mesi di attività.

Il portale è stato creato con l’obiettivo di promuovere la cultura eno-gastronomica (e non solo) della Liguria offrendo uno spazio digitale gratuito ai piccoli imprenditori in grande difficoltà causa Covid19 ma anche per scarsa predisposizione verso gli strumenti innovativi oggi indispensabili. Sono già una trentina i produttori che hanno aderito e sono saliti a bordo di Bottega Ligure.

«Anche in un momento così drammatico – spiega Marco Grespigna, ceo dell’azienda – abbiamo voluto investire importanti risorse economiche proprio perché riteniamo questo progetto utile anche a tanti piccoli e medi produttori in difficoltà. Crediamo e investiamo nel valore di tutti gli appartenenti alla filiera: dai coltivatori e allevatori che si dedicano con cura alla produzione delle materie prime, ai piccoli produttori che si impegnano a preservare le ricette tradizionali, fino al nostro team che ogni giorno lavora con passione per continuare a sorprendere i nostri clienti con i preziosi tesori dell’arte culinaria ed enologica, portando la Liguria sulle tavole di tutta Italia e non solo. Attraverso le eccellenze gastronomiche siamo in grado insomma di far scoprire la magia di una terra in cui i profumi, i sapori e le tradizioni di un tempo vengono tramandati con cura da veri artigiani del gusto».

Proprio in questi giorni sta partendo anche il servizio di Delivery (www.cucina.bottegaligure.it) in un primo momento dedicato a uffici e aziende nella zona compresa tra Savona e Genova Pegli ma che presto sbarcherà anche nel capoluogo.

«Consegniamo nei posti di lavoro piatti pronti, completi ed equilibrati – precisa Grespigna – facendo molta attenzione ai valori nutrizionali, alle caratteristiche di freschezza, stagionalità e provenienza. Una biologa nutrizionista è la nostra guida quotidiana, grazie a lei siamo in grado di garantire pasti ideali per la pausa pranzo con ovviamente un occhio particolare alla tradizione ligure. La grossa novità è anche quella di poter ordinare il proprio pasto insieme alla spesa per casa con un solo click».