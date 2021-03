Seabourn Venture, nave dell’operatore croceristico extra lusso Seaburn costruita da T. Mariotti, è in viaggio da Trieste per Genova dove riceverà l’allestimento finale.

Lo scafo, che è stato costruito fino al ponte nove, attraverso una delicata manovra è stato spostato sulla superchiatta Arcalupa di Cimolai lo scorso 20 marzo e successivamente reso galleggiante a Trieste per iniziare il viaggio di 1.200 miglia nautiche verso Genova ieri pomeriggio. Seabourn Venture è stata in costruzione presso i cantieri Cimar a San Giorgio di Nogaro, l’infrastruttura ormai consolidata di T. Mariotti e Cimolai ed è già dotata di motori, generatori e principali equipaggiamenti della sala macchine.

La stagione inaugurale di Seabourn Venture inizierà in Norvegia nell’inverno 2022. La seconda nave “expedition” gemella, ancora da nominare, attualmente in costruzione a San Giorgio di Nogaro, è attesa per la consegna alla fine del 2022. Entrambe le navi saranno progettate e costruite per ambienti diversi secondo gli standard PC6 Polar Class e includeranno hardware e tecnologie moderne che amplieranno senza confini le loro rotte globali. Ognuna porterà due sottomarini costruiti su misura, 24 Zodiac, kayak e un team di esperti di spedizioni.

T. Mariotti, fondata a Genova nel 1928, vanta la progettazione e la costruzione di circa il 50% delle navi da crociera super lusso attualmente in servizio nel mondo, oltre alla costruzione di megayacht e supply vessel. Si estende su una superficie di circa 36.000 m² di cui oltre 10.000 coperti e opera 5 bacini di carenaggio, di cui il più grande ha una lunghezza pari a 267 metri. È parte della holding Genova Industrie Navali (Gin) che ha fondato nel 2008 insieme all’altro cantiere genovese San Giorgio del Porto.

Genova Industrie Navali, holding costituita nel 2008 dall’unione di due storici cantieri genovesi, T. Mariotti e San Giorgio del Porto, entrambi fondati nel 1928, è oggi uno dei più importanti player del settore costruzioni e riparazioni navali nell’area del Mediterraneo e fra i principali player privati della cantieristica in Italia.

Grazie a un network di partecipate e partner consolidati, è in grado di operare nel segmento navi e mega yacht – dalla costruzione, alle riparazioni e refit, dalla trasformazione allo ship recycling. Genova Industrie Navali ha importanti asset nei porti di Genova (area delle riparazioni navali, dove si estende una superficie totale di circa 53 mila metri quadrati, con 5 bacini di carenaggio), Marsiglia (3 bacini di carenaggio tra cui il bacino 10, il più grande del Mediterraneo) e Piombino (circa 100 mila metri quadrati per la realizzazione di un sito dedicato allo ship recyling e alla cantieristica).