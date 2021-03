È stato siglato l’accordo di collaborazione tra la Marina Militare e l’Asl 5 per lo svolgimento di attività per lo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario della Marina Militare in materia della gestione delle emergenze-urgenze mediche e chirurgiche e del politrauma.

Il documento è stato firmato dall’ammiraglio Riccardo Guarducci, ispettore della Sanità della Marina Militare e da Paolo Cavagnaro, direttore generale della Asl 5, e avrà una durata di tre anni.

In particolare, l’accordo prevede la frequenza dei presidi ospedalieri del Levante Ligure da parte del personale sanitario, medici e infermieri, della Marina Militare, offrendo la possibilità di consolidare e sviluppare le rispettive competenze professionali specialistiche oltre che incrementare le capacità di gestione e trattamento delle emergenze mediche e chirurgiche e del politrauma sia in eventuali contesti operativi, sia nei casi di assistenza e soccorso alla popolazione in situazioni di emergenza sanitaria.

La Marina Militare ritiene “fondamentale e irrinunciabile l’aggiornamento professionale continuo del proprio personale, così come lo scambio di esperienze con la sanità pubblica, in modo da garantire ai propri uomini il massimo delle capacità tecnico-professionali sia nell’impiego prettamente militare che nelle occasioni di supporto alla collettività”.

Questo accordo consolida una rapporto di collaborazione, virtuoso e fruttuoso, tra la Marina e l’Asl 5 che esiste da molti anni e che ha trovato piena realizzazione nel corso del periodo emergenziale, consentendo, tra l’altro, l’effettuazione di tamponi a favore della cittadinanza spezzina da parte del personale sanitario militare presso il comprensorio dell’ex ospedale militare Bruno Falcomatà.