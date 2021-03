Il consiglio di amministrazione di Leonardo ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria per i giorni 10 e 19 maggio 2021 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), a cui gli azionisti potranno partecipare esclusivamente per il tramite del rappresentate designato.

Oltre all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina del collegio sindacale per il triennio 2021-2023.

L’assemblea degli azionisti sarà inoltre chiamata a esprimersi sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal cda.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato anche di sottoporre all’assemblea la proposta di approvazione del nuovo piano di incentivazione a lungo termine per il management del Gruppo Leonardo.

Al nuovo piano di incentivazione, basato su strumenti finanziari pur mantenendo costanti i principali elementi di architettura con tre cicli triennali rolling (decorrenti da ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023), sono state apportate delle modifiche che prevedono l’introduzione strutturale di obiettivi di performance di sostenibilità coerenti con il piano strategico, nonché il rafforzamento del legame pay for performance.

Il nuovo piano conferma l’intenzione della Società di continuare a utilizzare uno strumento di incentivazione del management al raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo termine definiti nel piano industriale del Gruppo.

Il Piano, destinato a una popolazione manageriale “chiave” (identificata in via prioritaria secondo un criterio che selezioni le posizioni di maggiore impatto sul business del Gruppo), è basato su una componente monetaria e una espressa in azioni ordinarie Leonardo, in diversa proporzione a seconda dei livelli manageriali coinvolti, a fronte del raggiungimento dispecifici e predeterminati obiettivi di performance; il conseguimento degli obiettivi cui è legato l’incentivo sarà verificato alla fine di ciascun triennio.

Il piano è descritto in modo dettagliato nel documento informativo.