Ancora una volta i lavoratori dei settori agricoli, florovivaistici e della pesca sono stati esclusi dai sostegni economici del governo.

Le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil hanno chiesto di incontrare urgentemente i ministri Andrea Orlando e Stefano Patuanelli e le commissioni lavoro, bilancio e agricoltura di Camera e Senato.

Per Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil si tratta di una mancanza “inaccettabile che coinvolge lavoratori pesantemente penalizzati dalle misure a contenimento della pandemia” si legge in una nota condivisa dalle sigle liguri.

“Sono oltre un milione i lavoratori che hanno perso giornate di lavoro a causa dell’emergenza sanitaria, e che nonostante tutto, hanno comunque garantito l’approvvigionamento dei prodotti sulle tavole di tutto il Paese. In Liguria ci sono 4.500 lavoratori agricoli, di cui 3.400 uomini e 1.100 donne suddivisi tra 7.500 imprese agricole.

Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil chiedono quindi che a questi lavoratori siano garantiti diritti contrattuali, un reddito dignitoso e sostegni adeguati e in mancanza di queste condizioni proclamano lo stato di agitazione del settore anche in Liguria”.