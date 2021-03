Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi, ha presentato il termine dei lavori di riqualificazione di via Viano nel quartiere della Chiappa. Prosegue quindi il programma di riqualificazione e manutenzioni cittadine che sta interessando tutta la città. Non solo manutenzioni ma anche creazioni di nuove aree verdi, spazi di aggregazione o, come in questo caso, anche la creazioni di infrastrutture quali parcheggi a servizio dei quartiere.

Il tratto stradale interessato dai lavori di riqualificazione, anche accogliendo le istanze degli abitanti del quartiere circa le problematiche della mancanza di idonee aree di sosta, è stato utilizzato principalmente ad uso parcheggio poiché la zona negli ultimi anni ha visto aumentare in modo considerevole gli abitanti. La superficie dell’area interessata dai lavori è di circa mq 850,00: Il progetto, predisposto dagli uffici comunali, ha previsto la rimozione delle essenze arboree presenti, delle 3 aiuole presenti, della pavimentazione e della massicciata stradale limitrofa alle aiuole. Si proceduto successivamente alla posa in opera di una nuova massicciata stradale nella zona centrale poi asfaltata. Sono state ricostruire 3 nuove aiuole al cui interno sono stati impiantante nuove arboree e la costruzione di un marciapiede di collegamento. È stato poi installato un nuovo impianto di pubblica illuminazione e ridisegnata la nuova segnaletica stradale.

Il progetto realizzato è stato preceduto da un attento studio per un corretto inserimento nel contesto paesistico e per il risanamento strutturale. L’intervento infatti è ubicato in una zona storica della città ove sono presenti manufatti di pregio e di interesse storico.

L’intervento di predisposizione del parcheggio in via Viano rientra nel più grande progetto dell’amministrazione di sopperire alla mancanza di stalli in tutta la città: nel centro, in questi anni, sono stati recuperati circa 70 parcheggi, e sono state individuate altre zone, come quella di Montepertico, Pagliari e via del Popolo che vedranno realizzati aree a disposizione dei cittadini e dei quartieri.