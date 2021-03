Il Comune della Spezia informa che è stato pubblicato un avviso per effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva e direzione dei lavori di realizzazione della nuova “Curva Piscina” all’interno dello stadio A. Picco della Spezia secondo gli standard tecnici della Lega Calcio di serie A.

«Si tratta di un altro vero e importante passo in avanti per la realizzazione del nuovo Stadio – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –che necessita della capienza di 16.000 posti a sedere per la serie A. Dal giorno dopo la promozione dello Spezia Calcio, l’amministrazione ha lavorato perché la nostra squadra potesse nei tempi più brevi possibili giocare in casa: sono stati fatti dapprima tutti i lavori necessari, come il raddoppio dell’illuminazione, l’adeguamento di servizi stampa e televisione, l’abbattimento delle reti della Curva Piscina e del vetro dei Distinti. Abbiamo poi affidato l’incarico dello studio di fattibilità per l’adeguamento dello stadio a una nuova capienza e oggi il Comune rende nota la manifestazione di interesse per la progettazione della curva Piscina. L’impegno sullo stadio è massimo perché crediamo che avere la squadra in serie A sia un volano economico fondamentale per tutta la nostra città».

Gli operatori interessati dovranno manifestare interesse collegandosi alla piattaforma gare telematiche a questo indirizzo e registrandosi secondo le istruzioni indicate nella piattaforma stessa.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 24.03.2021 ore 10,00.

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente a questo link