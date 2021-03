Walter Cardaci è il nuovo managing director di Lsct – La Spezia Container Terminal (Gruppo Contship).

Cardaci entrerà a far parte della squadra guidata dal ceo Alfredo Scalisi, completando il processo di rinnovamento dei vertici aziendali.

Cardaci, 50 anni, è ingegnere elettrotecnico. Ha lavorato in Ansaldo come specialista di automazione e ha successivamente maturato una grande esperienza in Erg. Qui ha guidato diversi team, gestendo con successo responsabilità crescenti e progetti di notevole complessità.