È aperto il bando di partecipazione all’edizione 2021 del Premio Internazionale di Letteratura Casinò di Sanremo – Antonio Semeria.

Il premio internazionale di letteratura ha raggiunto quest’anno la settima edizione imponendosi tra gli eventi letterari per il suo prestigioso albo d’oro, per la continuità e per l’attenzione che gli scrittori gli hanno tributato in questi anni.

L’edizione di quest’anno vuole ricordare il decennale della scomparsa di Antonio Semeria, già presidente del Casinò a cui è intitolato il premio, con l’istituzione del Riconoscimento “Casinò di Sanremo alla carriera”.

Requisiti

Sono ammesse al bando tutte le opere, edite o inedite, a tema libero, presentate in lingua italiana secondo le categorie qui riportate:

a) POESIA INEDITA: Silloge di poesia inedita composta da un minimo di 30 fino a un massimo di 50 poesie.

b) NARRATIVA INEDITA: Romanzo, racconto lungo o raccolta di racconti.

c) NARRATIVA EDITA A: Romanzo, racconto lungo o raccolta di racconti, scritto in lingua italiana nell’originale, pubblicato a partire dal 1°gennaio 2018 da una casa editrice che non abbia cessato l’attività al momento della premiazione.

d) NARRATIVA EDITA B: Romanzo, racconto lungo o raccolta di racconti, tradotto in lingua italiana, pubblicato a partire dall’1 gennaio 2018 da una casa editrice che non abbia cessato l’attività al momento della premiazione.

Non saranno prese in considerazione opere di saggistica, teatrali, graphic novel, fumetti e le opere pubblicate in cartaceo o digitale sulle piattaforme di autopubblicazione, selfpublishing e print on demand. Tutti i testi (editi e inediti) vanno inviati preferenzialmente in formato pdf all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it; le copie non saranno conservate oltre la premiazione della classe di concorso.

Nell’e-mail a cui andrà allegata l’opera dovranno essere presenti: dati e residenza dell’autore, contatto telefonico dell’autore, un breve riassunto dell’opera e una breve biografia dell’autore. Per le opere edite si potranno inserire le informazioni di contatto dell’editore in luogo di quelle personali dell’autore.

Scadenze

a) POESIA INEDITA: gli autori delle opere partecipanti dovranno spedire l’elaborato entro il 30/06/2021 (fa fede la data di ricevimento dell’e-mail completa di allegato e di presentazione), all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it

b) NARRATIVA INEDITA: gli autori delle opere partecipanti dovranno spedire l’elaborato entro il 30/06/ 2021 (fa fede la data di ricevimento dell’e-mail completa di allegato e di presentazione), all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it

c) NARRATIVA EDITA A: gli autori delle opere partecipanti dovranno spedire l’opera entro il 30/06/ 2021 (fa fede la data di ricevimento dell’e-mail completa di allegato e di presentazione), all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it

d) NARRATIVA EDITA B: gli autori delle opere partecipanti dovranno spedire l’opera entro il 30/06/2021 (fa fede la data di ricevimento dell’e-mail completa di allegato e di presentazione), all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it

Svolgimento e premi

A insindacabile giudizio, la giuria tecnica individuerà il terzetto finalista per ogni categoria di concorso. I finalisti presenteranno la loro opera all’interno dei Martedì Letterari, rassegna culturale già sostenuta dalla Medaglia del Presidente della Repubblica. Poiché la presenza alla giornata di votazione è necessaria alla presentazione dell’opera, l’elaborato del finalista assente (anche per giustificato motivo) viene estromesso e sostituito.

La giuria popolare dei Martedì Letterari, appositamente creata tra gli affezionati frequentatori, selezionerà con votazione a maggioranza a scrutinio palese le opere vincitrici.

Per le sezioni poesia inedita e narrativa inedita i primi premi consistono nella pubblicazione del libro a opera della casa editrice De Ferrari – Genova.

Per la sezione narrativa edita A e B il primo premio consisterà invece nel riconoscimento di una targa, diploma e presentazione dell’Opera nei Martedì Letterari.

I secondi e i terzi classificati di ciascuna categoria riceveranno una targa. Per tutte le sezioni non sono previsti ex aequo; in caso di parità il presidente della giuria tecnica, in accordo con il segretario del premio si riservano di decidere l’ordine di precedenza. La giuria si riserva la facoltà di concedere menzioni, e premi speciali.

Le date in cui si svolgeranno le premiazioni saranno comunicate agli autori e alle case editrici in seguito, tenendo conto anche delle manifestazioni cittadine, per non sovrapporsi e dare maggior risalto al premio e ai suoi partecipanti.