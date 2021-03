Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva che nella settimana 17-23 marzo 2021, rispetto alla precedente, in Liguria scendono i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (391), mentre peggiora la variazione percentuale dei nuovi casi: 8,4%.

Restano sotto soglia sia i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid (34%) sia quelli in terapia intensiva (29%).

Le situazioni regionali sono molto eterogenee: in 10 Regioni l’incremento percentuale dei nuovi casi è ancora in crescita e in 14 Regioni si amplia il bacino dei casi attualmente positivi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, a completare il ciclo è stato il 5,1% della popolazione, che vale il settimo posto in Italia.

Sugli over 80 solo il 19,7% ha completato il ciclo vaccinale.

«Questi dati – spiega Cartabellotta – certificano l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo della Commissione Europea di immunizzare almeno l’80% degli over 80 entro fine marzo, sia perché la loro vaccinazione è iniziata solo a metà febbraio, sia perché le Regioni hanno dato priorità a categorie non previste dal Piano vaccinale: il “personale non sanitario” e il non meglio spiegato “altro” – categoria comparsa proprio ieri nel database ufficiale – dove le somministrazioni continuano a crescere». D’altronde, secondo i dati dell’Ecdc, l’Italia si trova agli ultimi posti della classifica europea per soggetti over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale.

«Nel discorso di ieri in Parlamento – commenta Cartabellotta – il presidente Draghi ha auspicato di procedere, compatibilmente con la situazione epidemiologica, con un piano di graduali riaperture già dopo le festività pasquali, mettendo al primo posto la scuola. Tuttavia, per mettere fine all’estenuante stop & go degli ultimi mesi serve un piano strategico per guidare le riaperture con priorità basate su criteri espliciti, che tengano conto della probabilità di contagio e dell’impatto economico e sociale. Ma soprattutto, un piano guidato dalla consapevolezza che, nell’impossibilità di piegare la curva dei casi positivi per riprendere il tracciamento, questa tende inesorabilmente a risalire non appena si allentano le misure. E che senza un adeguata copertura di persone fragili vaccinate tornano a riempirsi gli ospedali e ad aumentare i decessi».