Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di inciviltà all’interno del Parco delle Mura di Genova: abbandono di rifiuti ingombranti di varia natura, compresi mobili, in almeno due zone di via Carso e in via Costanzi, addirittura al centro della strada.

Lo comunica una nota del Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura, firmato dalla presidente Elisabetta Curti.

“Nei primi due casi – si legge – abbiamo provveduto immediatamente alla segnalazione all’assessorato Ambiente, all’assessore Campora e all’Amiu, affinché provvedano al più presto alla rimozione dei rifiuti abbandonati, nel terzo caso sono stati gli stessi abitanti del quartiere ad avvisare la Polizia Locale, e Amiu è già intervenuta per la rimozione dei rifiuti. Due segnalazioni sono state inviate anche alla Polizia Ambientale affinché vengano effettuati i dovuti accertamenti e le altre attività previste per legge”.

“Coglie l’obbligo di sottolineare come tali comportamenti, peraltro soggetti a sanzione amministrativa o, nel caso che l’abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato di rifiuti sia effettuato da parte di titolari d’impresa o rappresentanti di enti, a denuncia penale, siano inaccettabili e non più tollerabili“.

“Il Parco delle Mura è patrimonio comune dell’intera città, aiutateci a difenderlo dal degrado di cui è vittima ormai da troppi anni, segnalando al nostro indirizzo email e sulla nostra pagina Facebook le criticità che riscontrate affinché possiamo farci parte attiva verso le istituzioni deputate per una soluzione delle stesse”.