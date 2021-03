Il Comune di Genova aprirà domani il bando a sportello rivolto alle micro e piccole imprese commerciali e artigiane (T.U. del Commercio Legge Regione Liguria n.1/2007), operatori ambulanti, fieristi e alcune categorie del settore servizi (palestre, piscine, ludoteche per servizi di intrattenimento per i bambini, spettacolo viaggiante, agenzie di viaggi, attività ricettive) per contributi a fondo perduto da 500 a 1.000 euro.

Il contributo, una tantum, sarà erogato alle imprese che abbiano sostenuto spese per locazione e concessione, che abbiano avuto un calo del fatturato di almeno il 60% tra il 2019 e il 2020 a causa dell’emergenza Covid. Per le attività iniziate nel 2019, si terrà conto della riduzione del fatturato confrontando gli stessi mesi sulle due annualità.

«Nella fase di chiusura del bilancio comunale – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi − abbiamo individuato ulteriori risorse residue sul 2020 che vanno a sostenere le imprese, allargando anche la platea al settore dei servizi e indirizzando un supporto a quelle categorie come agenzie di viaggio, palestre, piscine, ludoteche per l’infanzia, spettacolo itinerante e fieristi che molto hanno sofferto a causa delle chiusure e che, nonostante le pesanti limitazioni all’attività, abbiano dovuto continuare a pagare un canone di locazione, una voce che, anche dal costante confronto con le associazioni di categoria, abbiamo visto incidere decisamente tra i costi fissi sostenuti dalle imprese di piccole dimensioni».

«Esattamente un anno fa – aggiunge l’assessore al Commercio Paola Bordilli – abbiamo iniziato a lavorare su misure di sostegno che le chiusure e le limitazioni avrebbero avuto sul tessuto economico locale e ci siamo distinti come città capofila per iniziative a ristoro e incentivo per le imprese colpite dall’emergenza pandemica. Dal 2017 abbiamo puntato molto, a differenza degli anni passati, su importanti stanziamenti a sostegno delle imprese e anche nell’approvazione dell’attuale bilancio comunale, abbiamo individuato importanti risorse. Il bando in arrivo domani si aggiunge a quello ancora attivo, fino al 15 marzo, per le nuove aperture del 2020».

I contributi saranno erogati in base al calo del fatturato subito, sul calcolo mensile. Per il commercio ambulante e per gli operatori dello spettacolo viaggiante il contributo unico previsto è di 500 euro che si aggiunge alla gratuità, già in essere, dell’occupazione suolo pubblico. Per micro e piccole imprese in sede fissa e fieristi (non in sede fissa, ma che paghino un affitto) e per gli operatori dello spettacolo viaggiante (titolari di una concessione sul suolo comunale rilasciata dal Comune di Genova per almeno 4 mesi per il 2020) il contributo è di mille euro.

Il bando sarà disponibile da domani alle 9 sul sito del Comune di Genova (sezione Bandi di gara/Settore). La chiusura del bando è fissata per il 15 aprile alle 12.

Non potranno beneficiare dei contributi solo alcune attività tra cui case e sale da gioco, sale scommesse, compro oro, centri massaggi, articoli per soli adulti (sexy shop), money transfer e money change, internet point, vendita di derivati dalla canapa, esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo. L’elenco completo è indicato nel bando.